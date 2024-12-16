Один загиблий, один поранений: окупанти вдарили по Куп’янську з РСЗВ «Ураган»

Сьогодні, 16 грудня близько 20:00, збройні сили рф здійснили обстріл житлового сектору міста Купʼянськ Харківської області. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, загинув 53-річний чоловік. 64-річний житель дістав поранення, постраждалого госпіталізували.

За попередніми даними, російська армія обстріляла місто з РСЗВ «Ураган».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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