Другое
Перейти к списку новостей
16.12.2024 22:28
Просмотров: 79

Один загиблий, один поранений: окупанти вдарили по Куп’янську з РСЗВ «Ураган»

Один загиблий, один поранений: окупанти вдарили по Куп’янську з РСЗВ «Ураган»

Сьогодні, 16 грудня близько 20:00, збройні сили рф здійснили обстріл житлового сектору міста Купʼянськ Харківської області. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, загинув 53-річний чоловік. 64-річний житель дістав поранення, постраждалого госпіталізували.

За попередніми даними, російська армія обстріляла місто з РСЗВ «Ураган».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 