У Харкові правоохоронець на смерть збив жінку

16 грудня близько 16:50 у Харкові на Ново-Баварському проспекті автомобіль Ford Focus на смерть збив жінку. За кермом автівки був харківський правоохоронець. Обставини ДТП встановлює Державне бюро розслідувань.

Про це «Новинам АТН» повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними ДБР, автомобіль збив жінку в зоні пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпіла померла на місці пригоди. Загиблій 56 років.

Для встановлення обставин ДТП на місці працювали працівники ДБР.

«Попередньо встановлено, що правоохоронець був тверезим. Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України», – розповіли в ДБР.

Агентство Телевидения Новости