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Харківські нацгвардійці вибороли призові місця у змаганнях ветеранів

Харківські нацгвардійці вибороли призові місця у змаганнях ветеранів

Військовослужбовці 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф» відзначилася переможною участю змаганнях на Київщині. Тринадцять військових, які під час відсічі збройної агресії росії дістали важкі поранення та контузії, взяли участь у двох змаганнях та здобули в загальній кількості 26 призових місць.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

У Вишгородському районі відбулися «Ігри нестримних» з функціонального багатоборства (кросфіту), які були присвячені пам’яті загиблого бійця Національної гвардії України майора Романа Собківа на позивний Пума. 

Програма змагань передбачала згруповані у три кола вправи по п’яти категоріях для ветеранів та військовослужбовців:

синхронні підтягування;синхронні поштовхи гирі;парні підняття тулуба;парна прогулянка фермера;синхронні взяття гирі;парні веслування на тренажері;ейрбайк;відтискання;синхронні станові тяги зі штангою.

Наступного дня у Києві відбулися ще одні змагання для ветеранів та членів їхніх родин під назвою Kyiv Military Games.

Програма заходу містила наступні вправи:

жим лежачи;веслування на тренажері;стрільба з лука;стронгмен.

За результатами «Ігор нестримних» харківські нацгвардійці вибороли:

Сергій Кіяшко / Едуард Петряєв – 1 /1 місце;Євген Паршаков / Сергій Парфанюк – 2 /2 місце;Ельдар Байрамов / Ярослав Мартиненко – 2 /2 місце.

За результати змагань Kyiv Military Games for families гвардійці 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» вибороли 20 призових місць, з яких:

6 медалей за 1 місце;7 медалей за 2 місце;7 медалей за 3 місце.

Агентство Телевидения Новости

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