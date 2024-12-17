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Масова ДТП під Харковом: на мосту не розминулися чотири автівки, є постраждалий

Масова ДТП під Харковом: на мосту не розминулися чотири автівки, є постраждалий

Сьогодні, 17 грудня близько 8:00, на трасі Київ – Харків – Довжанський поблизу селища Рай-Оленівка сталося зіткнення чотирьох автівок. Постраждав один з водіїв.

Про це «Новинам АТН» повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

На трасі не розминулися вантажівка «Камаз», а також автомобілі ВАЗ 2110, Skoda Octavia та Renault Duster, який після зіткнення врізався у відбійник.

Як уточнили рятувальники, внаслідок аварії постраждав водій ВАЗ. Чоловіка госпіталізували.

Обставини зіткнення встановлює поліція.

Агентство Телевидения Новости

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