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Масова ДТП під Харковом: на мосту не розминулися чотири автівки, є постраждалий
Сьогодні, 17 грудня близько 8:00, на трасі Київ – Харків – Довжанський поблизу селища Рай-Оленівка сталося зіткнення чотирьох автівок. Постраждав один з водіїв.
Про це «Новинам АТН» повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.
На трасі не розминулися вантажівка «Камаз», а також автомобілі ВАЗ 2110, Skoda Octavia та Renault Duster, який після зіткнення врізався у відбійник.
Як уточнили рятувальники, внаслідок аварії постраждав водій ВАЗ. Чоловіка госпіталізували.
Обставини зіткнення встановлює поліція.