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На Харківщині 13-річна дівчина потрапила під залізничну дрезину

На Харківщині 13-річна дівчина потрапила під залізничну дрезину

16 грудня близько 11:00 на перегоні Мерефа – Бірки Харківського району залізнична дрезина збила неповнолітню дівчину, яка переходила рейки в навушниках. Постраждалу у важкому стані доставили до лікарні.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Попередньо встановлено, що дівчинка перебувала в навушниках. На переході вона пропускала електричку, яка рухалась на Мерефу, та не звернула увагу на звуковий сигнал дрезини. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не зміг запобігти зіткненню.

Потерпілою виявилась 13-річна мешканка міста Мерефа. Наразі дівчина перебуває в харківській лікарні у важкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил  безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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