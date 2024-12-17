Атака «шахедів» на Україну: де ППО збивала ворожі дрони

У ніч на 17 грудня, починаючи з 23:00 16 грудня, росія атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянська та Орла.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БпЛА перебуває у повітрі.

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости