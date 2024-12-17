У Харкові на 15 років за держзраду засудили експоліцейського

Співробітник одного з управлінь ГУНП в Луганській області проходив службу в складі зведеного підрозділу на території Куп’янського району та був залученим до Сил оборони України. Через месенджер Telegram чоловік налагодив контакт з представником рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що російський куратор – знайомий обвинуваченого та український правоохоронець у минулому, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав на територію держави-агресорки. Він створив агентурну мережу з мешканців України, у тому числі Харківської області, для збору розвідувальної інформації.

Одним з агентів і став обвинувачений. Від куратора він отримав завдання збирати і передавати дані щодо місць розташування особового складу українських захисників та їхньої військової техніки, маршрути переміщень, паролі тощо.

У період з червня по жовтень 2023 року зрадник, здійснюючи розвідувально-підривну діяльність проти України, надсилав представнику рф дані, які надалі ворог використовував для планування ракетно-бомбових ударів по території нашої держави.

Правоохоронці викрили і затримали зрадника у листопаді 2023 року. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З органів Національної поліції зрадника було звільнено.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину, при цьому зазначивши, що діяв під тиском погроз розправи над його рідними з боку куратора.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости