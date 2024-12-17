Мери Харкова та Львова підписали Меморандум про співробітництво

Харківський міський голова Ігор Терехов підписав Меморандум про співробітництво в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади» між Харківською міською радою та Львівською міською радою.

Про це повідомляє міськрада.

Документ спрямований на реалізацію спільних проєктів, які зміцнюватимуть соціально-економічну стабільність обох міст.Особлива увага в меморандумі приділяється програмам, які залучатимуть гранти й партнерську підтримку, що сприятиме швидшому відновленню Харкова.

Ігор Терехов підкреслив, що ця угода є важливим кроком до об’єднання зусиль українських міст у воєнний час. За його словами, така співпраця дозволить консолідувати сили навколо відбудови міста.

«Ми пишаємося нашими людьми та військовими, які дають нам можливість продовжувати боротьбу. До війни ми мали міцні зв’язки з містами-побратимами, і сьогодні ці партнерства лише набирають ваги. Ця угода – черговий доказ того, що Схід і Захід України працюють разом заради перемоги», – зазначив Ігор Терехов.

Львівський міський голова Андрій Садовий, зі свого боку, акцентував увагу на фінансових викликах, з якими стикаються українські громади.

«Для відновлення країни потрібні мільярди, і ми прекрасно розуміємо, що місцевих ресурсів для цього недостатньо. Наприклад, один з останніх ударів по Львову завдав збитків на мільярд гривень. Для Харкова ці втрати сягають сотень мільярдів. Тому починаємо тісну співпрацю, сподіваємося на підтримку Президента, уряду і, звісно, наших європейських партнерів», – заявив Андрій Садовий.

Агентство Телевидения Новости