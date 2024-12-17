Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:23
Просмотров: 105

Метрошколу у Харкові відвідав омбудсмен

Метрошколу у Харкові відвідав омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець сьогодні, 17 грудня, ознайомився з роботою навчальних приміщень у харківському метрополітені.

Про це повідомляє міськрада.

Про реалізацію освітнього проєкту та загальну адаптацію Харкова до умов воєнного часу розповіли перший заступник міського голови Олександр Новак і директор Департаменту освіти Ольга Деменко.

За словами Олександра Новака, в метрошколі діти забезпечені всім необхідним для навчання.

«Тут є психолог і медпрацівник. Діти отримують належне харчування, а в кожному класі працюють учитель і тьютор», – розповів Олександр Новак.

Своєю чергою Дмитро Лубінець зазначив, що такий проєкт є унікальним для України.

«Це чудовий приклад, як навіть в умовах війни органи місцевої влади знаходять можливість для продовження офлайн-навчання дітей, зберігаючи їхнє право на освіту. Ми бачимо, що учні задоволені, і це має стати додатковим поштовхом для міжнародних партнерів допомагати будувати подібні школи на територіях тих областей, де мають місце активні бомбардування з боку рф», – підкреслив Дмитро Лубінець.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 