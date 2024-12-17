Метрошколу у Харкові відвідав омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець сьогодні, 17 грудня, ознайомився з роботою навчальних приміщень у харківському метрополітені.

Про це повідомляє міськрада.

Про реалізацію освітнього проєкту та загальну адаптацію Харкова до умов воєнного часу розповіли перший заступник міського голови Олександр Новак і директор Департаменту освіти Ольга Деменко.

За словами Олександра Новака, в метрошколі діти забезпечені всім необхідним для навчання.

«Тут є психолог і медпрацівник. Діти отримують належне харчування, а в кожному класі працюють учитель і тьютор», – розповів Олександр Новак.

Своєю чергою Дмитро Лубінець зазначив, що такий проєкт є унікальним для України.

«Це чудовий приклад, як навіть в умовах війни органи місцевої влади знаходять можливість для продовження офлайн-навчання дітей, зберігаючи їхнє право на освіту. Ми бачимо, що учні задоволені, і це має стати додатковим поштовхом для міжнародних партнерів допомагати будувати подібні школи на територіях тих областей, де мають місце активні бомбардування з боку рф», – підкреслив Дмитро Лубінець.

Агентство Телевидения Новости