«Я надеру лика цьому спритнику», – Тайсон Ф’юрі кидає погрози напередодні бою з українцем

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі озвучив завдання на реванш із володарем титулів WBC, WBA та WBO Олександром Усиком.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на Eurosport.

Британський боксер заявив, що має намір упевнено розібратися зі своїм українським суперником.

«Ніколи не ставив собі за мету стати абсолютним чемпіоном. Такого устремління не мав. Така хіть брала інших людей. Радше волію надерти лика цьому спритнику в суботу ввечері. Йому мене не перемогти. Ніколи», – зазначив Ф’юрі.

«Цього разу в мене немає розсічення, через яке я мусив би непокоїтися. У мене були спаринги, тож можу робити все що завгодно. Ще ніколи в житті я не був такий упевнений, що розправлюся з оцим ось спритником. І розправлюся з ним я цієї суботи», – наводить слова Ф’юрі Eurosport.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У травні цього року у бою за звання абсолютного чемпіона українець здобув перемогу над британцем роздільним рішенням суддів.

Агентство Телевидения Новости