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У Харкові трамваї №1, 12 і 20 тимчасово змінять маршрути

У Харкові трамваї №1, 12 і 20 тимчасово змінять маршрути

Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від розворотного кола «Вокзал «Харків-Пасажирський» до вул. Великої Панасівської, буде припинений з 10:00 до 15:00 18 грудня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№1: розворотне коло «Іванівка» – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;

№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

Агентство Телевидения Новости

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