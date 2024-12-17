Ухилився від мобілізації через релігійні переконання: суд виніс вирок харківʼянину

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 30-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що 1 листопада 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова. Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, згідно з висновком якої є придатним до військової служби.

10 листопада чоловік отримав повістку для відправлення до військової частини. Проте він вирішив не виконувати законну вимогу та 8 липня 2024 року написав заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку з мобілізацією. Ухилення він пояснив віросповіданням та надав довідку від баптистської церкви.

У судовому засіданні обвинувачений вину не визнав. Додав, що у листопаді 2023 року в навчальному підрозділі він відмовився приймати присягу, оскільки з 2021 року є вірянином та показав довідку Харківського обласного об’єднання церков євангельських християн баптистів.

Йому запропонували проходження альтернативної служби кухарем. Він відмовився, оскільки все одно мав тримати зброю у руках, що суперечить його релігійним переконанням. 10 листопада 2023 року обвинуваченому надали повістку на службу, однак він не з’явився, злякавшись за своє життя та здоровʼя в разі проходження служби в ЗСУ.

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обовʼязком громадян України. Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости