Отримала вирок жінка, яка передавала ворогу дані про локації ЗСУ на Ізюмщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною громадянку у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Їй призначено покарання у виді шести років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що безробітна мешканка селища Савинці, маючи антиукраїнську позицію, з березня 2024 року допомагала ворогу. Через месенджер «Telegram» вона спілкувалась з представниками рф.

Жінка надсилала «кураторам» повідомлення про знаходження, переміщення особового складу та військової техніки Сил оборони у селищі. Вона навіть чітко вказувала кількість, а щодо техніки — передавала точні позначки та маркування. У зошиті вона малювала карти місцевості з позначенням даних, про які йшла мова у листуванні.

Поширена нею інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами.

Правоохоронці викрили жінку у червні цього року. На вирок вона очікувала, перебуваючи під вартою. У судовому засіданні фігурантка вину не визнала. Пояснила, що передавала ворогу начебто вигадану інформацію. Проте її доводи були спростовані дослідженими судом доказами.

Вирок винесено Балаклійським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости