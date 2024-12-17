Масований обстріл Харківщини: рф накриває Золочівську громаду КАБами, РСЗВ, дронами

Сьогодні, 17 грудня, окупанти влаштували масований обстріл Золочівської громади Харківської області. Армія рф застосовує авіабомби та ударні дрони. Є поранені.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

О 19:50 авіацією рф завдано авіаудару однією авіабомбою по відкритій місцевості околиці села Березівка та двома КАБами по відкритій місцевості неподалік села Чорноглазівка.

О 20:00 два КАБи вдарили по околиці селища Золочів.

О 20:08 один КАБ влучив по відкритій місцевості неподалік села Сніги. Попередньо, без постраждалих.

О 20:35 один КАБ влучив на відкритій місцевості на околиці селища Золочів, один КАБ влучив в дорожнє покриття у селищі Золочів. В наслідок авіаудару було пошкоджено п’ять приватних будинків. Також ворог завдав удару, попередньо, з РСЗВ, трьома ракетами. Внаслідок чого було частково пошкоджено два приватні будинки.

Також було зафіксовано влучання двох БпЛА «шахед», в наслідок чого було пошкоджено два приватні будинки. Поранень зазнав 76-річний чоловік. Пошкоджено газові та енергомережі.

Агентство Телевидения Новости