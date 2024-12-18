На Харківщині енергетики повністю заживили село Довгеньке

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання села Довгеньке Оскільської громади.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Як повідомив керівник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, ремонтні роботи тривали тут декілька місяців.

«Ще з весни, коли зійшов сніг, сапери почали розміновувати траси ліній електропередачі поблизу села. Потім ми відновили високовольтну лінію 10 кВ, яка живить населений пункт. І тільки влітку розпочали працювати безпосередньо в самому селі. Встановили дві нові підстанції, замінили близько 200 опор, практично заново побудували лінії 0,4 кВ протяжністю понад 8 км», – розповів Віталій Борщ.

За його словами, наразі в селі проживає не більше 20 родин, проте для тих, хто повернеться відновлювати свої домівки, тепер є можливість під’єднати електрику.

Агентство Телевидения Новости