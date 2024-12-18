У Харкові патрульні виявили підроблене посвідчення водія

Патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

17 грудня вдень, близько 12-ї години, під час патрулювання на проспекті Науки патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення ПДР.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також не відповідність інформації у наявних базах даних.

Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет за 14 тисяч гривень.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости