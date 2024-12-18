Комбінована атака по Золочівській громаді на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 17 грудня, починаючи з 19:50 до орієнтовно 20:35, російська армія здійснила масовану атаку по населених пунктах Золочівської громади.

Так, о 19:50 один авіаційний боєприпас влучив по відкритій місцевості околиці біля с. Березівка та ще два КАБи — неподалік села Чорноглазівка. Близько 20:00 зафіксовано два удари КАБами по околиці с. Золочів. Орієнтовно о 20:08 авіаудар було завдано по місцевості неподалік села Сніги.

Приблизно о 20:35 ще один КАБ влучив біля приватного сектору у селищі Золочів: пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків. Також збройні сили рф завдали удари трьома ракетами по селу.

Отримав поранення 76-річний чоловік. Крім того, російська армія атакувала Золочів ще двома безпілотниками, попередньо, типу «Shahed». Пошкоджено житловий будинок.

Агентство Телевидения Новости