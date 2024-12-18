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Ранковий удар по Вовчанській громаді на Харківщині: виникла пожежа (фото)

Ранковий удар по Вовчанській громаді на Харківщині: виникла пожежа (фото)

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Сьогодні вранці ворог завдав удару БпЛА по житловому сектору одного з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району.

В результаті обстрілу сталася руйнація та пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння.

Рятувальники, працюючи під постійною загрозою повторних ударів, оперативно ліквідували пожежу площею 40 м кв.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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