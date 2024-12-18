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Ранковий удар по Вовчанській громаді на Харківщині: виникла пожежа (фото)
Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по Харківщині.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Сьогодні вранці ворог завдав удару БпЛА по житловому сектору одного з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району.
В результаті обстрілу сталася руйнація та пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння.
Рятувальники, працюючи під постійною загрозою повторних ударів, оперативно ліквідували пожежу площею 40 м кв.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.