Сотні військових КНДР вже загинули та зазнали поранень у Курській області

Це перша оцінка втрат північнокорейського контингенту, що воює на боці росії.

Спочатку про це написала агенція Associated Press з посиланням на військового високопосадовця Пентагону, повідомляє Радіо Свобода.

За цими даними загинули або зазнали поранень кілька сотень військових КНДР.

Служба безпеки України підтвердила це. Посилаючись на перехоплення розмов, українська спецслужба пише, що «лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР».

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