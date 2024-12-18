Скеровано до суду справу окупантів, які до смерті закатували жителя Харківщини

У Харкові заочно судитимуть трьох окупантів, які закатували до смерті мирного жителя під час захоплення міста Ізюм Харківської області. Обвинувачені – військовослужбовець в/ч №61899 27-ої окремої мотострілкової бригади, а також двоє бойовиків «лнр».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у травні 2022 року окупанти затримали 57-річного жителя міста Ізюм за проукраїнську позицію. Злочинці приїхали на двох автомобілях до його помешкання. Вони силою затягнули чоловіка до авто, звʼязавши руки та вдягнувши мішок на голову.

Фігуранти били затриманого, катували, намагаючись отримати інформацію про відомі йому місця дислокації ЗСУ та техніки. Від травм чоловік помер. Місцеві жителі поховали його під номером 311 на місці масового поховання в Ізюмі.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох окупантів за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України в редакції 2022 року).

Обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости