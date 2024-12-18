На шість років відправили за ґрати харківського наркоторговця

У Харкові 23-річний чоловік, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, вирішив заробляти торгівлею наркотиками. З червня 2021 року чоловік, працюючи кур’єром одразу в декількох онлайн-магазинах, харків’янин збував наркотичні засоби.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Молодик розкладав по місту згортки з амфетаміном, PVP, канабісом, робив фотознімки схованок та надсилав їх покупцям. Наркоторговця затримали в процесі розкладання товару на вулиці.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Суд визнав винним чоловіка за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі повторно та у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости