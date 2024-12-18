На Харківщині поліція вилучила у жінки чотирьох дітей

18 грудня в Ізюмському районі на Харківщині поліція спільно с соцпрацівниками та лікарем зафіксували порушення прав дітей. Двох малолітніх дівчат та двох хлопчиків вилучили у матері.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Під час обстеження родини було зафіксовано, що в будинку, де мешкають діти, антисанітарні умови: брудно, неприємний запах та відсутнє нормальне харчування.

Через те, що подальше перебування дітей у родині створює загрозу їхньому психологічному та фізичному стану, двох хлопчиків 13 та п’яти років, а також двох дівчат 11 та восьми років направили до лікарні для обстеження.

Вирішується питання про складання щодо матері адміністративного протоколу за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше жінка вже притягувалася до відповідальності за неналежне виховання дітей.

Агентство Телевидения Новости