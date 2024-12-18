На Харківщині автівка на смерть збила велосипедиста

Напередодні, 17 грудня о 18:10, у місті Зміїв Харківської області автомобіль Volkswagen Passat збив велосипедиста. Постраждалий помер на місці.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Попередньо встановлено, що водій скоїв наїзд у той момент, коли велосипедист перетинав проїжджу частину. Від отриманих травм 45-річний чоловік помер на місці події.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Агентство Телевидения Новости