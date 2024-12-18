Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого, – ЗМІ

Українські правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

Про це повідомляє видання Бабель з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Рудого затримали через підозру в підтримці діяльності російського онлайн-казино в Україні.

Йдеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня ДБР повідомило про підозру його власникам і топменеджерам.

Слідство встановило, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино люди провадили господарську діяльність на території, підконтрольній бойовикам «лнр». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс рф, а також збройна агресія проти України.

До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9256-д, який передбачає ліквідацію КРАІЛ. До 1 квітня 2025 року замість нього мають утворити новий уповноважений орган і визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.

Агентство Телевидения Новости