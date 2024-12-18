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Правоохоронці показали наслідки удару російського дрона по ТРЦ в Харкові
Сьогодні, 17 грудня об 11:35, росіяни завдали удару безпілотником літакового типу «Молнія-1» по Харкову.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Зафіксоване влучання БпЛА по даху торгівельного центру в Київському районі, що не функціонує. Постраждалих немає.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).