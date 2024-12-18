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Поліцейські Харківщини евакуювали із зони бойових дій важкохвору жінку

Поліцейські Харківщини евакуювали із зони бойових дій важкохвору жінку

На Харківщині під час патрулювання території, де ведуться активні бойові дії, до працівників поліції звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що доглядає свою важкохвору сестру, яка потребує меддопомоги, та попросив допомогти їм з евакуацією.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські організували евакуацію з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. 74-річну жінку та її 63-річного брата доставили до безпечного місця.

Як розповіли в поліції, пенсіонерка отримала необхідну медичну допомогу.

Агентство Телевидения Новости

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