Міни, вибухівка, вогнемети: у Харкові в гаражах знайшли склад боєприпасів
У Харкові правоохоронці виявили склад боєприпасів та вибухівки. Приміщення для зберігання озброєння було облаштоване в одному із гаражних кооперативів Немишлянського району.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Під час обшуку вилучено 182 гранатометні постріли різних маркувань, понад 30 різних гранат, підривачі, реактивні піхотні вогнемети, протитанкові та протипіхотні міни, 70 стартових порохових зарядів до ПГ-7, тротилові шашки, понад 20 бойових частин і реактивних двигунів до гранатомета ТБГ-7В та інше.
Виявили схрон працівники Національного антикорупційного бюро України спільно зі слідчими відділу поліції Немишлянського району Харкова.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Наразі встановлюються громадяни, причетні до скоєння злочину.