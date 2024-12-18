Міни, вибухівка, вогнемети: у Харкові в гаражах знайшли склад боєприпасів

У Харкові правоохоронці виявили склад боєприпасів та вибухівки. Приміщення для зберігання озброєння було облаштоване в одному із гаражних кооперативів Немишлянського району.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Під час обшуку вилучено 182 гранатометні постріли різних маркувань, понад 30 різних гранат, підривачі, реактивні піхотні вогнемети, протитанкові та протипіхотні міни, 70 стартових порохових зарядів до ПГ-7, тротилові шашки, понад 20 бойових частин і реактивних двигунів до гранатомета ТБГ-7В та інше.

Виявили схрон працівники Національного антикорупційного бюро України спільно зі слідчими відділу поліції Немишлянського району Харкова.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі встановлюються громадяни, причетні до скоєння злочину.

Агентство Телевидения Новости