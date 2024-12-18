За підозрою у наркоторгівлі затримали жителя Харківщині: збував метадон

Житель міста Лозова Харківської області підозрюють в торгівлі наркотичним засобом метадон. У чоловіка вилучили набір таблеток, а також речовину рослинного походження.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

17 грудня правоохоронці провели обшук в помешканні 48-річного чоловіка. Поліцейські виявили та вилучили речовину рослинного походження. Також на фото, яке надали правоохоронці, видно цілий набір таблеток. Вилучене направлено на експертне дослідження.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости