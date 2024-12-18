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На Харківщині незаконно працював спиртзавод: вилучено продукції на сім мільйонів гривень

На Харківщині незаконно працював спиртзавод: вилучено продукції на сім мільйонів гривень

Службовців Державного підприємства викрили в незаконному виробництві спирту. Потужності заводу розташовані на території Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

За даними правоохоронців, підприємці налагодили виготовлення продукції поза обліком та з порушенням норм чинного законодавства. Зокрема детективи зафіксували відсутність системи камер відеоспостереження, що мають бути на кожному етапі виробництва, лічильників на обладнанні, багатьох пломб.

У результаті обшуку було виявлено та вилучено 52 тонни необлікованої рідини з характерним запахом спирту. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 7 млн грн.

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України «незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Агентство Телевидения Новости

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