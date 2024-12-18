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Скажений кіт напав на людей на Харківщині

Скажений кіт напав на людей на Харківщині

У селі Гурине Люботинської громади Харківської області зафіксовано випадок сказу у домашнього кота. Тварина покусала господарів, після чого була ізольована для спостереження та невдовзі померла.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

12 грудня агресивний кіт покусав власницю та її чоловіка. Після звернення до Люботинської ветеринарної дільниці спеціалісти оглянули тварину, кота взяли під спостереження та ізолювали.

«На території домоволодіння також утримуються ще дві собаки та одна кішка, які могли контактувати з хворим котом, тому їх вакцинували за вимушеною схемою», – йдеться в повідомленні.

15 грудня кіт помер. Лабораторне дослідження, проведене наступного дня, підтвердило наявність сказу у тварини.

18 грудня в селі Гурине та прилеглих лісових і польових масивах було оголошено карантин. У селі діють заходи з ліквідації осередку сказу та запобігання поширенню інфекції.

Агентство Телевидения Новости

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