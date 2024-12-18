Чотири автівки не розминулися у Харкові: відео

Сьогодні, 18 грудня близько 17:00, у Харкові в районі перехрестя вулиць Полтавський шлях та Озерянська, сталося зіткнення чотирьох автівок. Не розминулися Kia K5, Skoda Octavia, Toyota Auris та Renault Lodgy.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Як розповіли патрульні, меддопомога учасникам ДТП не знадобилася.

Поліцейські на місці здійснювали регулювання дорожнього руху під час оформлення ДТП.

Складено схему ДТП, водіям Kia та Skoda виписали протоколи за ст. 124 КУпАП.

Агентство Телевидения Новости