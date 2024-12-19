Рада схвалила законопроєкт про заборону вилучення органів для трансплантації у загиблих військових

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 9558 щодо удосконалення організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації. Він був внесений ще у серпні 2023 року.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Законопроєкт пропонує доповнити законодавство нормою про те, що забороняється вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у померлих осіб, які належать до:

осіб, загиблих внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур, які уповноважені законами чи іншими нормативно-правовими актами використовувати та застосовувати заходи примусу;осіб зі складових сил оборони та сил безпеки, які загинули при виконанні ними своїх обов’язків через ушкодження внаслідок воєнних (бойових) дій в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Наразі стосовно військовослужбовців така заборона діє лише щодо тих, хто брав участь в АТО у Донецькій та Луганській областях.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт має на меті уточнити положення, що стосуються заборони вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у службовців військових формувань та правоохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин для забезпечення захисту безпеки громадян, які загинули при виконанні ними своїх обов’язків через ушкодження внаслідок воєнних дій.

Також норми законодавства приводяться у відповідність до законодавства, яке регулює випадки застосування зброї та інші силові дії, які можуть спричинити загибель людини. Насамперед це застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур.

Депутати зазначають, що чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має меті запобігти можливим зловживанням, та маніпуляціям в інформаційному просторі, фейкам та ворожій пропаганді.

Агентство Телевидения Новости