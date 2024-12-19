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Передавав російським спецслужбам інформацію про ЗСУ на Харківщині: судитимуть чоловіка

Передавав російським спецслужбам інформацію про ЗСУ на Харківщині: судитимуть чоловіка

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Вовчанська, налагодивши контакт з представником російської спецслужби в месенджері «Телеграм», з червня 2024 року систематично «зливав» інформацію про місця розташування особового складу Сил оборони та української військової техніки на території міста.

Зібрані відомості зрадник передавав у вигляді голосових повідомлень, супроводжуючи їх візуальними позначками на картах для можливості ворогу ідентифікації на місцевості сил ЗСУ.

Інформація, передана обвинуваченим, використовувалась ворогом для планування і завдання прицільних ударів по місцях дислокації українських захисників.

Правоохоронці викрили зрадника. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою без можливості внесення застави. Його судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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