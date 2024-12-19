Обстріли Харківщини: поліція документує наслідки

18 грудня поліцейські здійснили 5 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 7 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

18 грудня, близько 22:30 військові рф завдали ударів по селищу Циркуни. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків, прилеглі споруди, приватне підприємство. Дістали поранення четверо цивільних людей, серед яких три жінки й чоловік.

Село Петропавлівка Чугуївського району ворог атакував безпілотником. Внаслідок пожежі, яку спричинили обстріли, пошкоджені житловий будинок та господарча споруда.

Безпілотний літальний апарат «Молнія-1« пошкодив покрівлю непрацюючого Торгівельного центру у Харкові. На щастя, обійшлося без постраждалих.

В селі Загризове на Ізюмщині ворожим артилерійським вогнем знищено приватний будинок.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. Протягом доби силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 13 людей.

Агентство Телевидения Новости