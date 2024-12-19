Директора «Будинка культури» з Харківщини відправили за ґрати за колабораціонізм
На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, засуджено ще одного ворожого поплічника, який підтримував агресора під час окупації міста Вовчанськ Харківської області. Суд призначив колаборанту десять з половиною років ув’язнення.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
65-річний житель Вовчанська обіймав посаду директора «Будинку культури». Правоохоронці встановили, що зловмисник брав участь у заходах до пам’ятних дат російської історії, зокрема «дня прапора росії».
Чоловік допомагав окупантам організовувати заходи політичного характеру, а також був задіяний на них як ведучий. Під час цих заходів колаборант закликав місцевих мешканців отримувати російські паспорти та підтримувати рішення і дії держави-агресора.
На цій посаді чоловік перебував до моменту звільнення Вовчанська Збройними Силами України.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника у листопаді 2022 після деокупації населеного пункту.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч.ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.