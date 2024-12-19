У Харкові виявили чоловіка, який підробив документи для РТЦК

Військовозобов’язаний харків’янин через месенджер придбав за 6500 доларів США документи, що дають право на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації та виїзд за межі України.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці затримали 39-річного зловмисника після того, як він надав завідомо підроблені документи спеціалісту в РТЦК.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости