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На Харківщині очікуються аномальні погодні явища: дорожники попередили про небезпеку

На Харківщині очікуються аномальні погодні явища: дорожники попередили про небезпеку

З боку Полтавщини та Сумщини на Харківщину заходить циклон, який несе із собою сніг та рвучкий вітер. Дорожники готуються до складних погодних умов.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Разом із підвищенням температури сніг переходитиме у крижаний дощ, а, враховуючи охолоджену поверхню землі, це призведе до утворення ожеледиці. Дорожники до природних негараздів вже повністю готові: спеціальна техніка вийшла на чергування, а в окремих районах області вже стала до роботи. Проїзд дорогами державного значення буде забезпечено», – йдеться в повідомленні.

Негода, за прогнозами синоптиків, вируватиме на Харківщині до вечора.

«Просимо водіїв без нагальної потреби в дорогу не вирушати, а у разі такої потреби – не заважати роботі спецтехніки, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обрати безпечний швидкісний режим», – звернулися в Службі відновлення до водіїв.

Агентство Телевидения Новости

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