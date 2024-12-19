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У Резерв+ стався масштабний збій

У Резерв+ стався масштабний збій

У мобільному застосунку Резерв+ стався збій 19 грудня. Користувачі скаржилися на проблеми зі з’єднанням.

Про це повідомляє Кореспондент.

Зауважується, що застосунок довго завантажується. Після цього на головному екрані з’являється вікно про технічну проблему або ж про відсутність з’єднання.

Згодом у Міноборони підтвердили, що у мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій, через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.

У відомстві перепросили за незручності та запевнили, що технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку.

«Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться», – додали у пресслужбі.

Агентство Телевидения Новости

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