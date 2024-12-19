У Резерв+ стався масштабний збій
У мобільному застосунку Резерв+ стався збій 19 грудня. Користувачі скаржилися на проблеми зі з’єднанням.
Про це повідомляє Кореспондент.
Зауважується, що застосунок довго завантажується. Після цього на головному екрані з’являється вікно про технічну проблему або ж про відсутність з’єднання.
Згодом у Міноборони підтвердили, що у мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій, через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.
У відомстві перепросили за незручності та запевнили, що технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку.
«Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться», – додали у пресслужбі.