На Харківщині росіяни спробували розширити плацдарм біля річки Оскіл
18 грудня окупанти здійснили спробу розширення плацдарму біля річки Оскіл на Харківщині. Дві колони техніки йшли на двох напрямках.
Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.
«Батальйон ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр відбив механізований наступ противника на Купʼянському напрямку разом з гвардійцями 1 БрОП «Буревій» та десантниками 77 ОАеМБр», – йдеться в повідомленні.
Батальйон «Ахіллес» уразив та знищив 21 одиницю військової техніки противника:
Знищено:
танк Т-80 – 2 од;БМП – 9 од.
Уражено:
МТ-ЛБ – 1 од;БТР – 1 од.;БМП – 8 од.