У харків’янина вилучили наркотиків на пів мільйона гривень

У Харкові під час обшуку у підозрюваного в незаконних операціях з наркотиками поліція вилучила близько двох кілограмів канабісу. Зловмисника затримали й повідомили про підозру.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

18 грудня співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими ВП № 2 (Холодногірський) ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова та за силової підтримки ППОП ГУНП в Харківській області провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта. В ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили пакет з канабісом («шишки») загальною вагою близько два кілограми, сигарети з канабісом, 90 згортків з фольги з канабісом та електронні ваги.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости