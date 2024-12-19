На Харківщині викрили колаборантку, яка працювала на окупантів та втекла в росію

Під час окупації селища Борова Ізюмського району місцева жителька добровільно співпрацювала з ворогом. У червні 2022 року жінка обійняла посаду «завідувача сектору внутрішньої політики Борівського територіального управління» окупаційної адміністрації, уклавши відповідний трудовий договір.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка зокрема збирала копії документів та персональних даних населення, формувала списки громадян для подальшого отримання ними виплат від представників рф.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 39-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости