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ТОП-10 найбільш затребуваних професій на Харківщині: яких фахівців не вистачає

ТОП-10 найбільш затребуваних професій на Харківщині: яких фахівців не вистачає

Станом на 19 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2353 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять спеціальностей з найвищими зарплатами:

Лікар-анестезіолог – 60 000 грн.Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата – 30 000 грн.Машиніст крана – 26 000 грн.Розробник програмного забезпечення – 25 000 грн.Асистент ерготерапевта – 24 990 грн.Інженер-технолог – 24 950 грн.Зоотехнік – 22 000 грн.Поліцейський (за спеціалізаціями) – 19 500 грн.Юрист – 18 800 грн.Оператор поштового зв’язку – 18 000 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Агентство Телевидения Новости

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