В Україні остаточно ліквідували МСЕК: Рада підтримала закон

Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада України в цілому ухвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію МСЕК. «За» проголосували 259 народних депутатів. Після ліквідації МСЕК із 1 січня 2025 року будуть створені експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, реформа МСЕК в Україні стартує 1 січня 2025 року: на зміну МСЕК прийде оцінювання повсякденного функціонування.

Як пише Громадське, в уряді обіцяють, що проходження шляху до статусу інвалідності значно спроститься, адже більшість процесів буде скорочено та цифровізовано. Усі етапи для оцінювання фіксуватимуться в електронній системі, що має унеможливити корупційні зловживання.

Що передувало реформі

У жовтні правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу – голову обласного Пенсійного фонду – на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

Згодом стало відомо, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.

На тлі цього скандалу правоохоронці взялися за перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Президент Володимир Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість». За кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Агентство Телевидения Новости