Кого не вистачає війську та куди йдуть добровольці: як потрапити в «Азов»

Найбільше у дванадцятій бригаді спецпризначення «Азов» сьогодні охочих приєднатися до лав танкістів, артилеристів та саперів. Наразі підрозділу бракує кваліфікованих водіїв та спеціалістів для нещодавно створеного батальйону безпілотних систем.

«Мілан», начальник центру комплектування 12-ї бригади «Азов» НГУ

Особливо не вистачає водіїв рідкісних категорій. Так само це стосується водіїв, які мають допуски до перевезення небезпечного вантажу. Це насправді є досить дефіцитною спеціальністю. Так само з розвитком безпілотних систем: в бригаді створений батальйон безпілотних систем, який набирає різноманітних спеціалістів технічних спеціальностей, куди необхідні не тільки пайщики, оператори дронів, так само необхідні і IT-спеціалісти, які будуть створювати відповідне програмне забезпечення, його адмініструвати та технічну підтримку.

В «Азова» – десять років досвіду рекрутингу. За цей час відкрили центри в кількох містах України та дослідили, що найбільше непокоїть добровольців. Йдеться про якість базового курсу бойової підготовки.

«Мілан», начальник центру комплектування 12-ї бригади «Азов» НГУ

Таким чином на курсі БКБП представлені наступні дисципліни, як тактика, бойова підготовка, топографія, інженерна саперна справа і тактична медицина. За цей курс, який триває близько чотирьох-п’яти тижнів, бійці мають кандидати, майбутні рекрути мають навчитися всіх основних навичок, які він буде використовувати на полі бою.

«Триггер», начальник рекрутингового центру 12-ї бригади «Азов» НГУ у Харкові

Що стосується роботи по Харківському напрямку, то це дуже такий перспективний напрямок. Їм пояснюють, що нічого страшного у службі у військах нема. Тобто є багато різних посад. Є багато різних специфічних видів робіт, які вони можуть виконувати, не беручи участі у контактних бойових діях.

Рекрутери «Азова» розповіли про медичний супровід у бригаді. За час великої війни вдалось мінімізувати ампутації серед поранених бійців з критичними кровотечами. Це стосується і неправильно накладених турнікетів. Дізнатись номери рекрутингових центрів «Азова» чи заповнити анкету можна на офіційних сторінках бригади у соцмережах. Кілька місяців тому воїни «Азова» вийшли з Серебрянського лісництва, зараз нищать окупантів на Торецькому напрямку.

Агентство Телевидения Новости