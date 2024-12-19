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Харківські нацгвардійці вдарили по території рф: знищено спостережний пункт окупантів

Харківські нацгвардійці вдарили по території рф: знищено спостережний пункт окупантів

Групою аеророзвідки 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України «Скіф» на Куп’янському напрямку був виявлений спостережний пункт російських військ, розташований на території росії.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Координати цілі були передані екіпажу FPV-дронів Слобожанських гвардійців. За допомогою двох безпілотників українські захисники знищили спостережний пункт загарбників.

Також ворог зазнав втрат у живій силі – ліквідовано двох окупантів.  

Агентство Телевидения Новости

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