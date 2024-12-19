Скільки коштуватиме кутя: у Харкові проаналізували ціни

У Харкові проаналізували ціни на набори для приготування традиційної різдвяної страви – куті. Вартість готових наборів становить від 40 до 260 грн залежно від виробника, ваги та складу продукту.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, при купівлі компонентів для куті окремо основні інгредієнти коштуватимуть:

крупа пшенична – від 25 грн/0,4 кг;рис довгозернистий – від 50 грн/кг; булгур – від 40 грн/кг;мед – від 70 грн/250 г;мак – від 30 грн/125 г;ядра волоських горіхів – від 220 грн/кг;родзинки – від 160 грн/кг.

Порівняно з передноворічним періодом минулого року ціни на ці продукти зросли в середньому на 10-20 %.

Агентство Телевидения Новости