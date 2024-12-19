Росіяни вдарили по Харківщині: є жертви

Сьогодні, 19 грудня, окупанти завдали ударів по Купʼянському району Харківської області. Є загибла та поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок ворожого обстрілу селища Шевченкове одна жінка загинула, її дані встановлюються. Ще одна жінка та чоловік зазнали поранень.

Внаслідок обстрілу Дворічної також одна жінка дістала поранення, госпіталізована до лікарні.

Оновлено о 16:15. Кількість загиблих збільшилася до двох: внаслідок одного з обстрілів загинув цивільний чоловік.

Агентство Телевидения Новости