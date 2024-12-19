Число загиблих внаслідок обстрілу Харківщини зросло до трьох: окупанти застосували «Іскандер»

19 грудня близько 15:00 окупанти завдали удару по населеному пункту в Куп’янському районі. Троє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За попередніми даними, росіяни застосували проти цивільних мешканців ракету «Іскандер-М».

Внаслідок атаки пошкоджено понад десять приватних житлових будинків, паркани, гаражі. Станом на 16:55 відомо про шістьох постраждалих. Одна цивільна жінка дістала смертельні. Ще одна жінка померла під час транспортування до медичного закладу, також смертельні травми отримав цивільний чоловік. Ще троє цивільних жителів селища, дві жінки та один чоловік, зазнали поранень.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Поліція збирає речові докази чергового злочину росіян, опитує свідків події, здійснює обхід домоволодінь для встановлення пошкодженого майна.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости