На Харківщині двоє безробітних підпалювали обладнання Укрзалізниці: що загрожує диверсантам

Двоє безробітних жителів міста Мерефа Харківського району на замовлення рф підпалювали обладнання Укрзалізниці для зриву постачання техніки на передову. Диверсантам загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні 2024 року через месенджер «Телеграм» на двох безробітних жителів Мерефи вийшли представники російської спецслужби та запропонували «роботу». Полягала вона у знищенні шляхом підпалів батарейних шаф системи сигналізації, централізації і блокування на залізничних коліях АТ «Укрзалізниця».

«Жителі Мерефи погодились на підривну діяльність проти України. Ворог сподівався, що, підпаливши обладнання Укрзалізниці, зірве перевезення техніки, зброї та боєприпасів ЗСУ на передову», – розповіли в прокуратурі.

Обвинувачені заздалегідь відстежували у Мерефі розклад руху потягів по колії, щоб максимально заблокувати їхнє переміщення. Надалі ділки придбали бензин, який використовували для підпалу та знищення вмісту батарейної шафи засобів сигналізації.

У серпні правоохоронці затримали фігурантів в порядку ст. 208 КПК України на спробі підпалу залізничного устаткування.

Прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків віком 27 та 30 років за фактом диверсії, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України).

Обвинувачені перебувають під вартою. Їх судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости