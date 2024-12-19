Пропонували легкі гроші: жительку Харківщини інтернет-шахраї ошукали на шість тисяч гривень

Зловмисники запропонували жительці Чугуївського району Харківської області легко заробляти гроші. Треба було ставити «лайки» та дешево викупляти за власні кошти віртуальні товари на відомому інтернет-сайті, щоб потім отримати за це «заробіток».

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

18 грудня до поліції звернулась 25-річна мешканка Чугуївського району із повідомленням, що її ошукали. Кілька днів тому жінку зацікавила пропозиція в месенджері, де йшлося про можливість швидко заробити в онлайн-режимі.

Перейшовши за посиланням в месенджер, жінка почала виконувати завдання «менеджера». За перші декілька виконаних завдань заявниця справді отримала на свою картку певну суму грошей. Це її переконало, що «справа вигідна», і жінка вирішила вкладати більше задля отримання великих прибутків.

Відтак заявниця перерахувала на декілька невідомих рахунків загалом майже шість тисяч гривень. Після того, як «менеджер» запропонував жінці перерахувати 20 тисяч гривень, вона зрозуміла, що її ошукали, та звернулась по допомогу до поліцейських.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян не довіряти заманливим оголошенням в інтернеті про «легкий заробіток»: ставити «лайки» та викупати віртуальний товар, «дивитися відео і заробляти» тощо.

«Ставтесь критично до будь-яких пропозицій миттєвого отримання прибутку. Ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які спонукають переказати кошти під приводом швидкого заробітку», – попереджають правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости